32歲女星茜拉（Shila Amzah）是馬來西亞歌手，在當地非常受歡迎，曾參加大陸歌唱節目《聲動亞洲》中獲得冠軍，後來參加《我是歌手》第二季聲名大噪，她爸爸是馬來西亞歌星安迪拉拉（ND Lala），安迪拉拉近期疑似與妻子離婚娶小三進門，讓茜拉的母親向媒體爆料，而該小三的身份疑似是茜拉的高中同學。

綜合當地媒體報導，62歲的安迪拉拉本月初遭爆料娶了第二任妻子，茜拉媽媽曾在網上公布小三的正面照，照片中的女子年輕貌美，雖然茜拉媽媽後來刪除貼文，卻引起不少網友討論，而茜拉透過Instagram限時動態發消息要找人，文字提到「我正在找一位叫做茜蒂（Siti Munirah Abd Ghani）的人，她曾是我高中時的好朋友，有誰認識她的話請幫我聯絡她，或私訊我」。

茜拉發文找人。（圖／翻攝自＠shahilaamzah IG）

雖然茜拉並未解釋尋人的目的，不過有網友發現茜拉找的高中同學，和安迪拉拉的新妻子長得很像，因此當地媒體推測這位高中同學有可能就是安迪拉拉的新妻子，此外茜拉妹妹莎達透露自從父母離婚後，爸爸再也沒有和家人聯絡，讓她心碎喊話「你再次選擇離開，沒有選擇我們」。

Siti Munirah ND Lala’s second wife, Shila Amzah’s school friend https://t.co/VLwdJJup6u pic.twitter.com/BsWrtGJWxt — Hipz Msia (@HipzMy) April 4, 2023

安迪拉拉是80年代有名的歌手，同時還是電視節目主持人和演員，他曾獲彭亨王冠勳章，安迪拉拉在茜拉出生後培養女兒往音樂道路發展，女兒7歲時就開始參加許多歌唱比賽，因唱片公司不願意栽培童星，安迪拉拉抵押土地貸款，自掏腰包替女兒出版專輯，令茜拉的才華被各大唱片公司看到。