展望後市，上半年柏文旗下「健身工廠」高雄市小港廠及新北市七張廠已於3月24日開幕，另台北市中山北廠、基隆市基隆廠則於 3 月 10日開始預售。而2023年下半年度，至少還會有4處新廠館投入營運，為推動營收的增長挹注新動能。

柏文3月「健身及娛樂服務收入」1.94億元，月增6.25％，年增10.63％，「運動保健服務收入」1.43億元，月增22.26％，年增1.95％，「入會費（含手續費）收入」0.12億元，月增2.11％，年減14.38％。3月各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為55.22％、40.67％、3.31％及0.81％。

柏文今年的一季「健身及娛樂服務收入」5.53億元，年增6.59％；「運動保健服務收入」3.59億元，年增 4.26％；「入會費（含手續費）收入」0.32億元，年減9.25％。2023年第一季各服務項目營收比重：健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為58.20％、37.74％、3.33％及0.73％。