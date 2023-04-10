苗栗消防局利用梗圖宣導。（苗栗消防局提供／李京昇苗栗傳真）

根據苗栗縣消防局統計，今年元宵節到清明節2個月以來，共出勤496件雜草、墓地火災，隨著掃墓時節進入尾聲，消防弟兄以為「2023燒墓季」終於要結束，沒想到9日苑裡鎮又發生1起公墓火警，警方逮捕陳姓縱火慣犯，訊後10日依公共危險罪嫌將他移送法辦。

苑裡鎮苑坑里「東里家風」百年三合院後方山坡地公墓，9日下午4點突然起火，消防人員花費1個多小時撲滅火勢，整起火警燒毀約150坪雜草樹林、2輛機車，縣議員張顧礫等人到場關心。

也因為起火點多，讓警消人員起疑，結果里長張春霖就在現場發現，39歲的陳姓男子行跡可疑，警方將其帶回偵訊，才知他是縱火慣犯，根據了解，陳嫌之前曾涉及民宅、資源回收場火警案，今年已經2度涉縱火案被逮，正等候地檢署處分，沒想到又再度犯案。

陳嫌會被發現，是因為他喜歡犯案後重回現場，並主動報案，讓附近居民稱讚他，由於每次報案時機剛好引人起疑，經警方調閱監視器，查出陳嫌就是縱火之人，並被依公共危險罪移送。而惡習難改的陳男，前天利用清明連假才剛結束，鮮少有人掃墓，涉嫌以打火機與香菸縱火，被逮捕歸案。

苗栗縣消防局也在臉書粉絲專頁表示，2023客家清明燒墓季從過年後盛大開幕，到最後雨神助攻結束，火災從元宵節到清明節，總共處理496件雜草、墓地火災；去年春天多雨，今年又特別少雨，可以比喻是兩年的雜草一次燒完，在496件火災中，後兩周雨神協助之前，前6周可是平均每周約80件的雜草火災，今年製作很多梗圖來宣導，例如「延燒數百戶全無生命跡象」、「山火的辣肉包之戀」、「黑暗榮耀抓放火犯」等圖片，就是希望減少雜草火警。