63歲香港影星、亞太影后鍾楚紅（紅姑），近期帶著胞妹低調來台展開私人行程，不僅被目擊現身信義區，更享用牛肉麵、涮涮鍋等美食，此外也前往國際名廚江振誠，摘下台北米其林二星的知名餐廳RAW用餐，而江振誠也在IG上開心曬出兩人合照。

日前鍾楚紅曾被《中國時報》直擊現身台菜餐廳，被問及來台的行程規劃時，雖戴著口罩並未做出回應，但隱藏在口罩下的面容，也依稀可窺見她的凍齡眉眼。此外，她也禮貌招手致意，一舉一動沒失當年影后的風采。

另外，鍾楚紅近日也前往由江振誠開設的知名台北米其林二星餐廳RAW用餐，而名廚江振誠也在IG上曬出兩人合照，只見畫面中，鍾楚紅穿著綠色外套內搭白色上衣以及項鍊，下身穿著牛仔褲，並帥氣的將手插進口袋，優雅的凍齡模樣讓網友看得嗨翻。

而江振誠也在貼文中寫下：「從我皮夾裏的護貝照片、豪邁125的擋泥板，到能與我永遠的女神一起拍照、說話，it has been amazing！」感嘆這能與女神合照的難得機會，而粉絲們也紛紛在貼文底下逗趣表示：「廚神與女神」、「她的優雅是深藏在基因裡的」、「你有跟女神說：妳曾經出現在我的擋泥板上嗎？」