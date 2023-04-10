國民黨台北市第七選區黨內立委初選「芯費大戰」愈演愈烈，前台北市長郝龍斌日前表態「痛苦選擇」挺現任立委費鴻泰，台北市議員徐巧芯則貼出與民眾黨主席柯文哲相約吃涼麵的合照。媒體人黃揚明今(10日)認為，這是徐巧芯造勢的一步險棋，想證明自己有團結非綠的力量。

黃揚明今在「誰來早餐」表示，上週徐巧芯在「宅神」朱學恒直播時，是低調稱與柯文哲在涼麵店「巧遇」，但事後改口是「主動約柯文哲」，並貼出合照。他分析，因為郝龍斌表態挺費，為了要平衡議題，徐才貼出與柯的合照。

黃揚明認為，徐巧芯為了在民調上贏更多，只能拚民眾黨支持者，展現出她有能力串聯非綠，但相對來說討厭柯文哲的深藍選民就會對她嗤之以鼻。

黃揚明表示，郝龍斌過去兩次競選台北市長，費鴻泰都是立委，在松信選區一定有透過後援會、主委等方式幫郝助選至少兩次，兩人還曾是新黨的同事，而那時候的徐巧芯根本還沒出道，郝龍斌要還人情自然是會支持費鴻泰。

國民黨前副主席郝龍斌今天早上陪同立委費鴻泰到吳興商圈拜票。（楊亞璇攝）

黃揚明分析，費鴻泰現在是要爭取越來越多的藍營大咖表態挺他，讓「正統藍」全部回流。對於徐巧芯，黃揚明直言，她不服輸的個性會影響她的命運，在各種議題上徐巧芯都會想辦法與費鴻泰進行交鋒，但這些選戰策略能不幫她加到分也都還是問號。