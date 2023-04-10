簡晶瀅在獨舞作品《禿鷹》裡，將自己化成鳥類、神靈鬼怪、半人半獸，不斷變形，既模仿禿鷹動作，也有鳥類轉化成人動作，還有台灣民俗宗教元素，呈現人類道成肉身，從生到死，又從死到生循環過程。（© Chia-Yeh Lee，製作循環工作室提供）

英國國家舞蹈獎得主、台灣舞者簡晶瀅，近年編創的作品《禿鷹》，透過禿鷹之眼看待人類生死，入選今年Aerowaves歐陸年輕編舞家網絡平台耀進舞蹈節（Spring Forward Festival），將於4月赴愛爾蘭首都都柏林演出，屆時將與其他20位歐陸年輕新銳藝術家以舞交流。

《禿鷹》最初的創作靈感，是始於一張普立茲新聞攝影獎作品《飢餓的蘇丹》，畫面拍下禿鷹等待奄奄一息飢童死去的畫面，引發新聞攝影的道德爭議。

簡晶瀅表示，最初尋覓舞創題材時，偶然發現禿鷹死亡方式，會飛到最高地方，讓太陽融化而消失，「後來我看見《飢餓的蘇丹》這張照片，小女孩即將死去，禿鷹在後頭等待，令人鼻酸的畫面，顯現人類對自己生命的無能為力，兩相對照，形成強烈對比。」

簡晶瀅表示，希臘神話依卡洛斯和代達洛斯故事，出現類似情節，「但依卡洛斯是為追尋自由而高飛，最後因不可自控，被太陽融化死亡，和禿鷹能決定自己生死狀態相比，更加說明人類的渺小。」

這部獨舞作品，簡晶瀅將自己化成鳥類、神靈鬼怪、半人半獸，她表示，「我不斷變形，既模仿禿鷹動作，也有鳥類轉化成人動作，還有台灣民俗宗教元素，呈現人類道成肉身，從生到死，又從死到生循環過程。」

這部作品採用現場音樂演奏，參與的音樂家包括作曲及現場演奏的吉他手喬瑟夫．艾希文（Joseph Ashwin），及鼓手詹姆斯．賀加堤（James Heggarty）。

簡晶瀅出生於1988年，畢業於台藝大舞蹈系，現為英國阿喀郎・汗舞團與瑞士金龜劇團合作藝術家。簡晶瀅於2016年在阿喀郎・汗舞團作品《輪》（Until The Lions），飾演印度史詩《摩訶波羅達》裡的安巴公主，以此獲得英國國家舞蹈獎之現代舞類最佳女舞者，是台灣首位獲得此獎項的舞者。

《禿鷹》將於4月29日於Project Arts Center（Upstairs）演出兩場。