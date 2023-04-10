立法院內政委員會10日進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，國民黨立委游毓蘭關心目前國內詐欺犯罪的狀況，她質疑破獲的都是詐欺車手、人頭戶，背後首腦都抓不到，內政部長林右昌立即澄清：「有抓到首腦，前陣子還重判20年！」

不過根據判決書，林右昌指的是基隆地院審理的一起詐欺案，2名被告只是「控車手」，負責管理被軟禁的人頭帳戶，法官認定該集團以假投資方式，騙了47人近2000萬，2名控車手沒拿出任何賠償，反而以被害人自居，毫無悔意，47個加重詐欺罪重判，2人各應執行21年、20年徒刑，可上訴。

判決書明確指出，2人是受孫姓幹部（一審判25年）指示在基隆租屋作為「控站」軟禁人頭戶，孫姓幹部上層還有通訊軟體紙飛機暱稱「在那叫什麼叫」的在逃首腦。由於只是控車手，檢警破案時，也沒查扣贓款。

因此2人絕非如林右昌所說的是首腦，不過法界也認為，基隆地院認定他們幫助詐欺47人、近2000萬，重判逾20年，可讓詐團成員心生畏懼，不敢再犯，有遏阻作用，但2人不是主謀，官司還有得打。

且年籍資料身分不詳的「在那叫什麼叫」藏鏡人，雖沒顯露身分，但在群組指揮，檢警研判背後一定還有真正的主嫌、金主。

根據檢警打詐的經驗，詐團分工綿密，人頭戶、車手、洗錢、盜個資、機房話務、主謀、金主，有龐大的組織規模，能稱為首腦的，一定是幕後的金主或操盤的黑道大哥。所謂「台版柬埔寨」案件，迄今被逮的都是車手、人頭戶層級，還沒連結到洗錢水房。

正如游毓蘭今天在立院說的，從整體破獲率約9成多來看，根本是「騙肖欸！」，因為多數的被害人，都沒有拿回被騙的錢，所謂的9成多，就是一些詐騙產業鏈的底層角色，沒有幕後的大咖首腦。

官警分析，目前打詐的瓶頸就是個資外洩和洗錢管道，尤其是加密貨幣洗錢；真正幕後獲利、殺人放火金腰帶的，才是首腦。