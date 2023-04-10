政府普發6000元現金，今（10日）凌晨起開放「ATM領現」，但4月1日起全台平均電價調漲11％，對此，國民黨新北市中和區黨部主委張智倫大酸「難道普發6000元是用來繳電費？」他認為，火力發電占比持續上升，占全台總體發電量近8成，台電若持續虧損，未來也由全民埋單，難道這就是民進黨政府的用愛發電？

張智倫爭取代表國民黨角逐新北市中和區立委，針對政府普發6000元現金及電費大漲，他說，民生住宅700度以上漲3％，1001度以上調10％；商業用戶1501度以上漲3％，3001度以上漲5％；工業用電的低壓用戶上漲10％，大型企業等高壓用電大戶上漲17％。民生用電調幅約2.6％，但產業用電卻漲幅高達14.2％，因此平均漲幅達11％。

張智倫說，他擁有美國、台灣會計師資格，電費上漲的成本給小商家與工業用戶帶來壓力後，成本轉嫁到消費者，最終物價上漲，且夏季來臨，漲電費更讓許多民眾大嘆吃不消。他強調，能源政策攸關產業發展、民生經濟，絕非一個用愛發電的口號可以解決的。

此外，張智倫提及，共用電表的租屋族被迫須向房東要求更換智慧電表，否則累績的用電量會更高因此更貴，除了呼籲民眾一起節電、愛地球外，執政黨的能源政策更應該說清楚、講明白，「下架民進黨，幫國民黨贏回關鍵一席！」