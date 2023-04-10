疫情常態化且相關禁令陸續鬆綁，搶攻疫後外食餐飲商機，萬豪旅享家集結旗下酒店攜手Klook推出期間限定「萬豪踩點活動」，即日起至5月31日前於Klook平台購買獨家餐券，即享最低七折起優惠價，更有機會獲得萬豪集團旗下萬元星級住宿與餐廳餐券。

萬豪旅享家旗下6間酒店共11家餐廳於Klook平台推出各式優惠方案，即日起購買任兩家或任四家酒店餐券，並於5月31日前兌換並使用完畢，就有機會抽中台北國泰萬怡酒店豪華雙人客房、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房、台中萬楓酒店豪華客房等萬元住宿券，價值最高超過2萬元。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen將於4月16日起推出「痛風系」主題菜色「春浪海味祭」，為海鮮主義的饕客打造夢幻餐桌，無限供應各式鮭魚及貝類料理，如「流沙鹹蛋黃鮭魚」、「青醬岩燒鮭魚」、「法式摩卡焗淡菜」及「松露蒜味鑲扇貝」等多道海鮮控不容錯過的精選鮮食，將痛風指數飆到最高點。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，結合創意鹹甜小點搭配茗茶飲品及特調雞尾酒，於大廳酒吧推出風格法式下午茶，為悠閒午後增添漫步於法式街頭的浪漫氛圍。以營養美味Eat Well為概念的知味西餐廳，以開放式廚房現做美食、明亮舒適用餐環境著稱，融合當季在地食材獻上別出心裁的時令佳餚，呈現與眾不同的豐盛國際自助百匯。 台中萬楓酒店楓橋餐廳融合中西式料理精髓，以創意手法研發「法式牛腱風味麵」、「美國漢堡附熱熔岩乳酪醬」、「麵茶虎皮捲」等特色菜品，嚴選食材讓每份餐點保持色香味一致，更讓食客感受中西合璧的味蕾新體驗。結合溫暖木質感空間設計及大面落地窗的楓橋餐廳，以自然「楓」格打造溫馨舒適用餐環境，傳遞美食帶來的幸福感。