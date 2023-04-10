炎熱的夏季即將來臨，這也代表漸漸進入登革熱、腸病毒流行季節，高市府各局處嚴陣以待，近期除了加強病毒防制作為，更透過各種方式不斷宣導，強化民眾對相關疾病的防疫認知，希望民眾落實各項防疫工作，以降低感染登革熱、腸病毒的機率。

日前高雄地區降雨，且天氣逐漸轉熱，病媒蚊好發期即將來臨，高市府持續密切監測相關數值，近期更加強登革熱防治作業，提早展開防疫整備工作，高市府環保局除了每周約出動1000人次持續巡檢社區環境，更於自3月6日啟動全區全里戶外環境消毒，預計5月中前會將35區876里全數噴藥消毒完畢，全力防堵登革熱疫情。

另外，為了強化師生及家長對腸病毒的防疫認知，高市府衛生局與教育局聯袂於10日在真善美幼兒園共同辦理「洗手加消毒，趕走腸病毒」創意宣導活動，此次活動除了洗手操帶動跳、教導孩童正確洗手步驟及結合洗手檢測儀檢查洗手落實度，並由衛生局邀集教育局、疾病管制署高屏區管制中心人員擔任防疫大使，共同宣誓對抗腸病毒的決心，也藉由寓教於樂的方式宣導正確洗手及使用漂白水消毒的重要性。