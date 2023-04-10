太平番仔路庄自救會主委林秀芳聲淚俱下表示，不要傷害村民。（馮惠宜攝）

太平番仔路庄自救會主委林秀芳被抬出後，工人進入拆屋。（馮惠宜攝）

番仔路庄自救會號召群眾擋拆，群眾高喊「護家園」，與執行人員對峙。（馮惠宜攝）

番仔路庄自救會號召群眾擋拆，現場幾度發生衝突，有民眾倒地被抬上擔架。（馮惠宜攝）

台中太平區番仔路庄所有權糾紛纏訟48年，在建商聲請強制執行拆屋還地後，台中地方法院10日早上執行自救會主委林秀芬世居老厝拆除，自救會群聚擋拆，林秀芳也站上屋頂誓死護屋，雙方歷經3小時對峙後，工人還是進屋斷水電進行拆除；對此結果，林秀芳泣訴：不要再傷害村民，他們只有這個地方可以住，土地炒成這樣，叫他們去哪裡買房？

台中太平番仔路庄橫跨新興里、新光里，佔地兩公頃，現居者是150年前台中太平林家耕作的佃農的後代子孫，佃農向地主林鑽燧承租土地耕作及興建房屋，目前仍有12處三合院，28戶居住其間，該處雖土地緊鄰北太平、74號快速道路，迄今仍保有三合院、土角厝等農村古樸風貌。

自救會表示，1975年林家土地遭親戚盜賣給財團人頭邱塗金，剝奪住民優先承購權，雙方也展開了長達48年的纏訟，邱塗金甚至一度要求現住戶以1億1734萬元的天價購買土地，並將現居28戶分批提告，日前法院針對自救會會長林秀芳居住老宅裁定強制執行，此舉不但有指標作用，更是雙方纏訟以來首座被強制拆除的建物。

番仔路庄自救會自9日晚間號召民眾守夜，並在10日上午8點召開記者會，痛斥財團惡霸搶屋、護家園、反迫遷，台中市議員吳佩芸、羅廷瑋也到場聲援，屋主林秀芳則在屋頂佈滿鞭炮，並爬上屋頂誓言屋在人在、屋亡人亡。

隨後台中地院司法事務官秦啟書在台中市警局霹靂小組的護送下，向居民宣讀執行命令，請在場與本案無關的群眾離開，近百名警力也在場維持秩序。林秀芳不服，爬上屋頂揚言跳下，雙方經對峙長達3小時，最後在執行人員將林秀芳抬出屋外，工人還是進屋執行拆屋。

對於林家祖厝被拆，林秀芬聲淚俱下說，請他們不要再傷害我的村民，他們真的是只有這個地方可以住，商人把土地炒成這樣，叫他們去哪裡買房子？這裡是貧民區的貧民區，是弱勢中的弱勢。