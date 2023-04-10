112年度全國貓咪盃scratch程式設計競賽近日閉幕，此次賽事有來自全國22縣市、172隊、近500名師生共襄盛舉，新竹市關東國小一舉拿下「互動遊戲組」金牌及銅牌，建功國小則勇奪「動畫短片組」銅牌，相當不容易。

市長高虹安表示，新竹市為科技城，市府積極推動數位教學創新與智慧校園建置，竹市學生在全國程式競賽中獲得優秀的金牌佳績，落實智慧科技教育，培養擁有解決問題及強大適應力的優質人才，讓新竹好學邁向優質卓越、科技智慧城市。

教育處說明，此次關東國小獲得互動遊戲組第1名及第3名，其中第1名團隊在「多咪蘇的奇幻之旅」題目中，以創新趣味的互動遊戲介紹台灣的美食、特有物種與風景，讓迷航的多咪蘇太空船在台灣維修飛行器期間，體驗到台灣最寶貴的人情味，設計出「多咪蘇返航記」遊戲獲金牌大獎。

第3名團隊，在「多咪蘇的奇幻之旅」題目中，以生動有趣的概念，設計出「多咪蘇迷航記」遊戲，多咪蘇太空船必須順利取得燃料返回星球而獲獎。

建功國小則於動畫短片組，以「溫馨校園風景」為主題，程式編輯完整流暢，手繪角色具獨特與原創性，也強力為新竹市摘下了1面銅牌。

關東國小校長李瑞剛表示，關東國小向來重視孩子的科技素養，程式設計U-LIFE課程更是該校納入課程的重點，在孩子6年級畢業前，都要學會scrach程式語言，這次關東學生能有幸代表竹市參加全國貓咪盃程式設計比賽，要感謝老師陳麗雅以及鐘悅文，從指導到參賽，每天的早自習、午休時間，甚至連假期間，都義務在電腦教室裡陪伴著孩子練習，相當認真。

關東國小參賽學生表示，在參加比賽的過程中，除了練習、練習、反覆不斷練習之外，還培養自己面對問題，解決問題的能力，經驗相當寶貴，而在比賽中，有同學現場突然流鼻血，大家仍不慌亂鎮定地完成比賽，展現團隊默契與臨場反應。

教育網路中心主任賴香君指出，此次深深感受到科技帶來的影響力與震撼力，她說明寫程式不再是高深難懂、少數人才能接觸的冰冷機器語言，當寫程式化身為有趣的scratch程式設計積木組合遊戲，大家的夢想也在繽紛「程式」堆疊中，構「竹」出更璀璨美麗的宜居科技「城市」。