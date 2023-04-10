台灣青年民主協會10日在臉書爆料，高市福誠高中學生投訴，到校已集體交出手機控管，生輔組長還懷疑學生藏手機，逕自搜抽屜翻書包，且未依規定錄影。教育局表示，今下午已派員到校，責成校方擬定大家都能接受的手機管理規範，搜查學生私人物品時也應遵循錄影原則。

青民協表示，接到福誠高中學生投訴，校方規定學生到校就必須將手機交至手機櫃，下課和午休都不能使用手機。近期校方更嚴格執法，生輔組長會在上課時間或下課、午休到各班巡堂，發現學生手放在桌子下面，就會進教室翻學生抽屜，也有學生被翻書包。

學生強調，明明有交手機到手機櫃，卻依然被生輔組長栽贓。有時候只是手放桌下，甚至趴下休息，完全沒用手機卻還莫名被搜，且搜查過程並沒有依法全程錄影。

青民協表示，依教育部去年修正的「學校訂定教師輔導與管教辦法注意事項」，學校搜查個人物品或進行安全檢查須有「合理懷疑」並「全程錄影」，福誠高中並未依規定錄影，福誠高中生輔組長合理懷疑的範圍明顯過大，這些都與教育部規範不符。

對此高雄市教育局表示，今下午派員到校，除督請校方了解該師長與班級互動、管教行為，也要求整體輔導管教措施調整精進，並責成學校對手機使用規範啟動討論機制，以取得共識。

教育局強調，學校對於學生的輔導管教均應符合「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」所示內涵，如遇有搜查學生私人物品情況，應遵循全程錄影之原則，以確實維護學生之身體自主權與人格發展權；請學校務必就相關師長學輔管教作為再行宣導精進。

針對手機管理員則，教育局也請校方依據「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，針對相關使用原則調整空間，邀集教師、家長、學生代表共同討論，以適切使用行動載具、使用者需求等，於促進學習成效之同時，維持學校秩序與安全。