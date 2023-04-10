車頭毀損嚴重。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

肇事駕駛羅男僅手腳3度36％燒燙傷，右腰撕裂傷，意識清楚。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

進口車已燒成廢鐵。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭1名25歲羅姓男子今（10日）凌晨1時46分，駕駛自小客車行經親河路1段過彎時，車身轉了180度後自撞路樹及店家，不到10秒時間車子即起火燃燒，所幸羅男在前一秒自行下車脫困，僅手腳3度36％燒燙傷，右腰撕裂傷，意識清楚；經醫院抽血檢驗超過法定標準值，全案依公共危險罪送辦。

宜蘭縣警察局羅東分局說明，羅男駕駛自小客車於五結鄉沿親河路1段往利澤方向行駛，過彎時不慎自撞路樹及3家店家，肇事車輛數秒後就起火，就在千鈞一髮之際，車內駕駛羅男隨即下車脫困，大難不死，僅手腳36％燒燙傷，右腰撕裂傷，經送醫治療無生命危險；現場員警及消防隊進行交通疏導及撲滅火勢。

警方表示，全案依公共危險罪送辦，肇事責任釐清中；並呼籲民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，將持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。

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