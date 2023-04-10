俄羅斯防空與飛彈防禦司令在星期一的採訪時說，為了因應芬蘭加入北約之後的局勢，俄羅斯加強了西北邊界的防禦。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，俄羅斯航太軍副司令安德烈•戴明(Andrei Demin)在接受《紅星報》時提到，會加強與芬蘭邊境的軍事部署，以防禦來自北約的威脅，必要時做出合理的反制措施。

在俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐洲各國的緊張後，先前2個不結盟的北歐國家-芬蘭與瑞典，決定做出巨大的戰略調整，也就是從軍事中立，改變成加入北約。雖然申請過程中，土耳其有不少的反對意見，但是也就在不久前，土耳其同意芬蘭加入，成為北約第 31 個成員國。

雖然土耳其還沒有同意瑞典的申請，但是對北約總體防衛來說，芬蘭的地理位置更為重要。芬蘭與與俄羅斯有 1,300 公里邊界，並且扼著芬蘭灣，這些都成為北約集體防禦的邊界線。

克里姆林宮警告說，他們不會對如此明顯的威脅坐視不管，將採取反制措施，來確保俄羅斯自己國家戰略安全。