台中71歲管姓婦人疑因失智，日前晚間7時許於大里區甲堤南路與新甲路超商徘徊，神情看似相當疲憊，行經民眾見狀，推測婦人需要警方協助而熱心報案，霧峰警分局員警立即到場關心，發現婦人為聾啞人士，幸經婦人用紙筆寫下姓名，順利聯繫家屬。

台中市政府警察局霧峰分局十九甲派出所警員顧竣允、徐諒日前晚上7時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱在大里區甲堤南路與新甲路超商，有名駝背高齡老婦人疑似失智，神情疲憊在門口徘徊需要警方協助，立即前往現場關心。

2位員警發現，該名婦人為聾啞人士，無法用言語表達，亦聽不見聲音，僅會比簡單的手語，幸好給予婦人紙筆她有寫下姓名及住址，員警先將婦人帶回派出所查證身分，確認為71歲管姓婦人後，順利通知其兒子到派出所接回母親。

管婦兒子向警方表示，其母親中午從太平住家外出到市場買菜，卻忘記回家的路，未料迷路輾轉走到大里區，幸遇熱心民眾報警協助平安返家。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，家中長者若有失智症狀、走失紀錄，建議向社會局申請愛心手鍊，亦可於患者常替換衣物上縫製名牌、聯繫電話，縮短協尋時間，使走失者能在最短時間與家人團聚；同時，為預防家中失智長者及身心障礙者走失，民眾可以至警察機關申請自願「捺印指紋」作業建檔，幫助走失者盡快找到回家的路。