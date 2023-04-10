基隆市4名市議員認為基隆市長謝國樑九合一選舉時的「染疫慰問金」政見跳票，10日召開記者會宣布，將展開地方性公投連署，要求謝國樑兌現其承諾。對於市議員的聲明，基隆市政府發言人余治明表示，不予回應。

發起這項公投的市議員，包括了張顥瀚、洪森永、陳軍佐、曾怡芳等4人。張顥瀚表示，謝國樑當初在全市大掛看板四處宣傳，稱當選後要發放染疫慰問金新台幣一萬元，因染疫死亡的市民，則可拿到30萬元慰問金，當選後卻當做沒這件事，讓許多市民覺得被糊弄，今天提起公投，就是要謝國樑正視，提出兌現承諾的具體做法。

洪森永指出，染疫慰問金這項政見，不僅是謝國樑競選時的政見，去年市議會國民黨團還在議會提案。但謝當選後，這項政見卻「船過水無痕」，不僅謝國樑在開市民玩笑，國民黨也把議會通過的提案當兒戲，他要求市府正視民意兌現承諾。

陳軍佐表示，立法委員蔡適應競選期間提出的1200元首都通月票即將兌現，謝國樑提的政見卻連個影都沒有。她認為，掛看板宣傳的承諾都可以不實現，謝國樑的任期還那麼長，不知道還要跳幾張票。

曾怡芳說，謝國樑在選舉時稱中央政府只發給染疫死亡者10萬元，很沒有同理心，如今謝國樑已當選市長，他的同理心哪裡去了？她要求市府立即訂定染疫慰問金發放辦法，找回謝國樑當初說的同理心。

對於4位市議員將發起地方公投連署，基隆市政府發言人余治明表示，市府對這件事不予回應。