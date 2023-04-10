遊客到東高雄9區滿200元，就有機會獲得抽中限量螢火蟲公仔一隻。（柯宗緯翻攝）

遊客到那瑪夏採摘龍鬚菜體驗。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏螢火蟲季報到，觀光局推出「踏尋甲仙、那瑪夏山城祕境」系列小旅行，3月29日起開放報名，12梯次旋即秒殺額滿，8天以來湧入逾5000名賞螢遊客。為鼓勵更多遊客造訪山城，旅行團4月30日前到那瑪夏賞螢並住高雄一晚，最高可獲補助7000元。

觀光局長高閔琳指出，為推廣那瑪夏賞螢季活動，此次推出12場次小旅行，受到旅客熱烈支持，已全數秒殺額滿。4月8日首場以螢河祕境傳說為主軸，團員對於賞螢美景及在地文化體驗都非常滿意，包括走訪甲仙、貓巷並感受紫芋山城魅力等，隨後前往那瑪夏，透過在地專業導覽，帶領感受在地仙境、體驗採摘龍鬚菜、走訪那次蘭吊橋，夜晚則沉浸在神祕壯闊的螢河之中。

觀光局補充，為獎勵團體旅遊至那瑪夏賞螢，即日起至4月30日止，旅行社送客至高雄參加那瑪夏賞螢季，並住宿高雄一夜，不分平假日，平日補助可達7000元，假日補助6000元，名額有限，要搶要快，歡迎多多送客到高雄。

另方面，針對自由行民眾，觀光局也推出加碼好禮「DaMaNan-達瑪南」限量螢火蟲紀念公仔，民眾即日起至5月31日，在東高雄9區商圈及商家消費滿200元，並到高雄旅遊網登錄消費發票或收據，就有機會獲得抽中限量螢火蟲公仔1隻。