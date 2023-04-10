林修銘指出，T＋1是這次引資有討論到的議題，今年1月印度開始執行，明年5月會在美國、加拿大實施，英國也在研議T＋1交割方式。但目前投資人習慣T＋2交割，銀行對款券運作都順暢，外資投資人也有時差關係，所以要先聽取外資、保管銀行、券商等意見，並先從功能性強化開始，因此，會從四個方向先優化及執行，如果未來T＋1成為國際主流，也能夠在已建立好的制度上順利接軌。

林修銘進一步表示，T＋1對於台灣證券市場必然要做，證交所責無旁貸，沒有所謂成本問題，考量的是效率跟安全交易，且能夠接軌國際標準，不只滿足國內投資者也要走向世界。

證期局及證交所近期赴新加坡及日本引資，獲得國際投資機構高度肯定與正面迴響。林修銘表示，政策制定單位與政策執行單位聯袂拜會投資人，聽取建言、交流意見，多數投資人表示此為國際上前所未見；而主動式基金將台股視為其重要投資部位，尤其是台灣半導體產業，並對台灣高科技產業未來發展亦持正面態度。