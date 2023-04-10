友達公佈2023年3月自行結算合併營收為191.85億元，較上月增加19.5％，較去年同期減少31.6％。累計2023年第一季合併營業額為511.88億元，較2022年第四季減少2.8％，與去年同期相比減少37.2％。 3月份面板總出貨面積達165.1萬平方米，較2月份增加17.6％。2023年第一季面板總出貨面積達430.0萬平方米，較2022年第四季減少0.5％，與去年同期相比減少29.0％。
群創公佈2023年3月自結合併營收為175.05億元，較上月增加13.0％，較去年同期減少26.8％。大尺寸面板出貨量共計1,012萬片，較上月增加1.8％，中小尺寸面板出貨量共計1,980萬片，與上月相比減少3.0％。
群創第一季自結合併營收為455.95億元，較去年同期減少34.8％，與前一季相比減少4.8％。大尺寸面板出貨量共計2,781萬片，與前一季相比增加0.4％，中小尺寸面板出貨量共計6,072萬片，相比前一季增加0.1％。
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