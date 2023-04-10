玉山金控首季獲利60.4億 年增近四成
玉山金控10日公布3月自結盈餘，單月稅後純益20.8億元，累計稅後純益60.4億元，較去年同期增加39.85％，EPS為0.42元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行54.9億元，較去年同期增加49.88％，玉山證券2.9億元，較去年同期減少1.08％，玉山創投3.4億元，較去年同期減少23.65％。玉山金控表示，將持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
玉山金控10日公布3月自結盈餘，單月稅後純益20.8億元，累計稅後純益60.4億元，較去年同期增加39.85％，EPS為0.42元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行54.9億元，較去年同期增加49.88％，玉山證券2.9億元，較去年同期減少1.08％，玉山創投3.4億元，較去年同期減少23.65％。玉山金控表示，將持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
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