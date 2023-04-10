遠傳電信總經理井琪10日透露，為加速新經濟業務規模，遠傳已投資多家新創公司，透過已成立的元宇宙加速器，遠傳已投資三家、評估中的也有多家，分別與智慧製造、智慧醫療、資安等領域相關，每個新創案的投資金額約落在數千萬元。

井琪表示，遠傳投資新創公司對於擴大遠傳新經濟的企業解決方案比較有綜效，一方面遠傳可以利用新創公司的技術，另一方面，遠傳電信也可以帶領新創業者走出經濟規模。

另外，遠傳「養小雞」也開始擴大步，遠傳旗下子公司包括打造friDay購物的遠時數位科技、致力提供資通安全解決方案的數聯資安、以及國內少數能源管理平台應用服務提供者的旭天能源。

其中，旭天能源以成為全球最先進及最大的專業能源管理系統平台服務業者為努力目標，已與母公司遠傳電信及太陽能、儲能電池製造商共同組成新世代能源管理平台，成為未來能源產業中具競爭力的專業團隊，旭天能源是國內少數能源管理平台應用服務提供者。博弘雲端科技及其子公司宏庭科技分別為亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Alibaba Cloud 之大中華區最高等級代理商。

井琪強調，旭天能源已經開始賺錢，未來將擴大營收挹注，博弘專攻雲端，在公有雲領域做得相當出色，但雲端獲利不是很高，必須加值應用服務，數聯資安去年調整組織後，預期今年展望也會相當不錯。

井琪認為，遠傳子公司目前尚在茁壯中，期待這些「小雞」穩定成長成為「成雞」自立自強。

對於遠傳旗下事業發展，friDay購物今年營收預估年增30%，影音成長8%，井琪對電子商務寄予厚望，預期今年friDay購物營收2~3年內可以翻一倍。friDay購物去年全年營收估約30億元。