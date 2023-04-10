美國強力升息，債券殖利率隨之大幅攀升；其中，新興市場美元投資等級債，甚至高達6.26％，絲毫不遜於股票、高股息商品、非投資等級債（俗稱的高收益債）！在這波銀行危機之際，成為法人眼中的資金避風港。

投信業者以2022年為例，新興市場美元投資等級債，殖利率高達6.26％，勝過美元BBB等級公司債的6.07％、美元A等級公司債的5.22％，直追過往的高收益債；更吸引保守型投資人的是，投資等級債券的信用評等更高，投資風險相對更低。

再以2021年與2020年為例，新興市場美元投資等級債的殖利率，分別為3.98％、3.45％，也同樣勝過美元BBB等級公司債、美元A等級公司債。

投信業者分析，配息vs.風險，是相對概念，簡單來說，票息率要好，風險相對會比較高；若票息率低一些，如投資等級債券，息率或許比不上高收益債，動不動就是7％、8％，但得到的是投資風險相對較低，對於保守型投資人來說，就是比較安全的債種。

投信業者認為，目前新興市場投資等級債，票息率大概有5％左右，票息率算是不錯的，加上風險程度的考量，會比高收益債來得好。

進一步檢視市場上現有的投資等級債ETF，近3年的配息率，普遍平均都有4％以上；其中，FH新興市場企業債（00760B）4.53％居冠，其次是凱基新興債10＋（00749B）的4.47％、群益15年EM主權債（00756B）的4.44％，熟悉債市的法人指出，這樣配息率都很不錯。

去年各檔債券ETF的配息率幾乎全面拉高，FH新興市場企業債（00760B）配息率升至5.02％，凱基新興債10＋（00749B）達5.63％、群益15年EM主權債（00756B）為5.37％。

FH新興市場企業債（00760B）基金經理人許忠成分析，美國聯準會這波升息循環後，配息率有不斷拉高的現象。以00760B為例，今年第一季配息率拉高至5.4％，第二季可能還會稍微高一點，截至3月17日，殖利率已達6.35%。

許忠成表示，00760B採季配息機制，檢視去年1月以來，歷次配息至少有0.62元，年化配息率至少有4.1％；最近一次除息是在今年2月23日，配息金額提高到0.71元，是一年來最高的單次，年化報酬率拉高到5.4％，且在3月10日已順利完成填息。

許忠成說，00760B過去4年平均配息率達4.6％，投資人可以穩定領息，若想參與除息，下次除息交易日是5月18日，剛好接近美國聯準會5月開會討論利率政策，屆時會是投資人布局的好時機點。