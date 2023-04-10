麗清表示，集團戮力擴大整體營運規模，包括華域視覺、海拉、ZKW等一階（Tier 1）車燈廠客戶持續加大LED車燈模組產品訂單拉貨力道，以及持續有新項目機種訂單完成出貨認列並後續帶動良好訂單出貨挹注，再加上LED頭燈控制器產品銷售隨著美國知名車廠客戶急單需求而同步暢旺等，皆為推升整體營運在新客戶、新機種、提升桃園觀音廠產能等策略效益展現，挹注3月、第一季營收皆繳出歷年同期新高之重要關鍵。

麗清進一步表示，憑藉集團掌握LED車燈模組光學、機構、電子及散熱整合關鍵研發設計，以及擁有高良率量產與穩定交期等優勢，觀察近年終端車款車燈設計趨向導入LED車燈應用、車燈顯示智能動態化等需求，觀察全球終端車款導入LED車燈越趨普及，除挹注麗清整體業務接單動能，集團亦持續進行訂單結構優化策略，此外，隨著近年車燈顯示朝向智能、動態化等需求，對於LED頭燈控制器產品創造長期正面發展條件。

因應美國知名車廠客戶強勁訂單需求，麗清表示，公司已完成桃園觀音廠產能擴增，帶動2023年第一季桃園廠生產供貨比重較去年同期的5％提升至18％水準，助力整體營運保持良好成長表現。

展望第二季，麗清認為，未來仍需觀察中國各地方政府仍祭出購車補貼政策，以及各品牌車廠相繼採取降價促銷優惠等，對於終端車市銷售表現，以目前主要客戶對於旗下LED車燈模組、頭燈控制器等產品備貨需求保持良好水準，集團亦持續精進兩岸生產基地之生產效率、業務接單優化，並持續爭取新車款、新客戶訂單表現，可望擴大集團於LED車燈市場占有率，創造未來營運向上成長態勢。