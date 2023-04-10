中共因抗議蔡麥會發動環台軍演，今(10日)進入第三天，也是最後一天。台灣民意基金會董事長游盈隆提到，過了今天，台灣海峽風浪應該會平息一整年，兩岸緊張對立態勢也會趨向和緩。但他也為總統蔡英文叫屈指出，明明已小心翼翼婉拒麥卡錫來台訪問，總統任內也從未公開主張台獨，卻仍被指控「倚美謀獨」，真是飛來橫禍。他更強調，台獨兩字竟已成政治人物的禁忌，這在民進黨完全執政的今天是何等諷刺的事！

游盈隆今(10日)在臉書發文表示，這次軍演規模、質量與強度和去年八月軍演比，是小巫見大巫，原因是多方面的。如果用地震術語來比喻，去年長達七天的八月環台軍演是主震，今年這次只是餘震，因為根據雷根總統的六項保證，美國從未改變關於台灣主權的立場。

游盈隆提到，過了今天，台灣海峽風浪應該會平息一整年，兩岸緊張對立態勢也會趨向和緩，雖然中國大陸軍機與戰艦不會停止其常態性侵台、擾台的行動。兩岸這些風風雨雨，看在無數台灣人眼中，不過只是「白髪漁翁江渚上，慣看秋月春風；一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中」。

游盈隆強調，蔡總統八年任期只剩13個月，持平而論，她總統任內從未公開主張台獨，她頂多是主張兩岸分立分治，互不隸屬，如此而已。蔡英文不是台獨份子，更不是台灣獨立運動領導者，不可能倚美謀獨。

游盈隆直言，「2008陳水扁總統任內最後一年，推動台灣加入聯合國運動後，台灣獨立運動早已偃旗息鼓」。游盈隆最後更說，「今日台灣枱面上綠營政治人物有誰願意或敢公開自稱是台獨份子？包括那些被中共公開點名的綠營人士，但台獨兩字卻已成政治人物的禁忌，這在民進黨完全執政的今天是何等諷刺的事！」