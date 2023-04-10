聚陽3月合併營收27.93億元，月增5.25％；光隆3月營收7.25億元，月增44％。

聚陽指出，第二季日系客戶定單仍強勁，但受到美系客戶庫存持續調整的影響，加上原物料跌價使ASP下降，預期第二季營收可望與去年同期。至於下半年能見度5月後應較明朗。而在高值化、機能性產品出貨比重提升，對下半年營運成長應有所幫助。

針對第二季，廣越表示，營運可望加溫，逐步上揚，目前下半年訂單仍持續開發中；今年雖受主要運動品牌客戶庫存調整影響，營運腳步較2022年稍稍放緩，公司仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長。

整體而言，廣越預估，美系主要運動品牌客戶庫存調節漸緩，未來訂單可望逐步回溫，而2022年底打入的Lululemon供應鏈，預計2023年第二季開始出貨，可為下半年營運成長添動能。

因布料供應商交期延長緣故，光隆指出，成衣部門估計有300多萬美元訂單受影響, 出貨順延至第二季。由於成衣已進入出貨旺季，預估第二季季增率可逾50％，且羽絨原料部門出貨動能恢復；雖然家紡部門出貨仍偏弱，以及受貿易部門汰除影響，但預期第二季整體業績可望持穩回溫。

以目前的接單來看，光隆指出，前三季的業績將可逐季成長。

多數代工廠認為，成衣產業經過兩季度的庫存調整，目前第二季營運將較首季回升，顯見最壞狀況已過。但，就整個產業環境來看，第二季復甦力道似乎較預期溫和，似仍處於調整期。

市場指出，觀察下來，運動品牌客戶給的訂單能見度仍不高，下半年訂單預計要至第二季中旬才會明朗，並在下半年進入季節旺季後逐漸往上。