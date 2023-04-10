史前巨嬰？有網友在網上抱怨，日前搭火車時，有名長相俊俏男子不慎將手中的手搖飲打翻，豈料，該男子竟然就躲去廁所滑手機，打翻的飲料不僅讓她的下半身與鞋子都濕了，且路過的旅客鞋子上也留下殘渣，直到有名好心大叔幫忙處理善後，事後她也不禁感嘆「長這麼大還不負責任」；對此網友也搖頭「沒水準的人真的很多」、「好扯！連這點小事都不知道怎麼處理」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，她表示搭火車時，有男子不慎將手上的手搖引打翻，飲料與內餡弄的地板四處流，還波及到她下半身、鞋子都濕了，然而，這名男子卻沒任何道歉，竟然是看了地板後，完全不想處理，也不通知清潔人員，卻躲去廁所滑手機，讓路過的旅客鞋子也沾到飲料殘渣。

苦主繼續說，後來有位好心的大叔出面幫忙清理，男子不負責任的行為，讓她不禁感嘆「真不知道你長這麼大，怎麼有辦法那麼不負責任，前面那個女孩加油吧！妳男友還是朋友的出事『就只會躲在妳背後』，什麼事都不做，什麼話都不說，然後靜靜的看著大家踩過去，自己還很怕踩到這樣，一直看地板有沒有流到妳那...」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「做錯事情只會躲」、「台灣年輕人堪憂啊！軟爛沒肩膀」、「真是可憐，沒有公德心」、「外表一表人才、實際沒擔當軟男」、「沒Guts 的人啊」、「燙一個韓系頭，也改變不了你驚系（台語）的死人個性」、「沒水準的人真的很多」、「好扯！連這點小事都不知道怎麼處理，史前巨嬰」。