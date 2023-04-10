有些人個性很冷酷，說話也總是沒有溫度，甚至非常直接，讓人看了就覺得害怕，不過他們工作能力卻異常出色。《搜狐網》分享3個外表冷漠的生肖男，他們總是一號表情，所以身邊的人都不敢隨便招惹。

1、生肖羊

屬羊男比較麻木無情，個性很堅強，說話非常直接，有時甚至會咄咄逼人，雖然偶時有情緒化的一面，但旁人幾乎不敢招惹他們，牡羊男脾氣比較火爆，不過他們做事很有魄力，頭腦很敏捷，在職場上是一匹黑馬，能獨立完成許多任務。

2、生肖龍

屬龍男說話總是冷冰冰的，言詞甚至尖酸刻薄，待人忽冷忽熱，讓人難以捉摸，有時做事還很極端，一旦開口就不給人留後路，讓人看了就害怕，不過屬龍男很有原則，很容易在工作上成為領導者，如果態度放軟或熱情一點，比較會有貴人運。

3、生肖馬

屬馬男個性冷酷又敏感，他們通常不會主動搭理別人，敢說敢做，不怕得罪人，所以總讓人覺得難相處，自然就不會想靠近他們，屬馬男有著一顆不甘平凡的心，他們努力讓自己變更強，不斷吸取新知，未來的路自然會越走越順遂。