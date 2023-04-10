樺漢表示，以第一季三大事業體營收分別來看，工控設計較去年同期增加13.68億元、年增31％，品牌通路較去年同期增加14.82億元、年增19.5％，系統整合較去年同期增加42.18億元、年增43.6％。其中，在工控設計中之樺漢廣義個體包含全資子公司，受惠於歐美市場主要金融零售、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上ESaaS平台「軟體+軟硬方案訂閱式服務」 訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體第一季營收達36.1億元，繳出年增率146.7％的高度成長。

展望第二季，樺漢對於營運繳出優於第一季表現深具信心。從接單動能來看，在手訂單金額已再創歷史新高，較去年同期成長逾一成，且集團主要客戶完整應用ESaaS平台，涵蓋「軟體+軟硬方案訂閱式服務」訂單需求也明顯增加，業務接單已較去年底新增包括嘉義馬稠後智慧園區、金控與銀行、半導體晶圓等不同產業客戶。

透過樺漢集團旗下客製化軟體產品-智慧連動環境偵測、GIS地理資訊系統、ERP營運管理資訊系統、管理中心智慧整合平台四大連動系統、AI結構與建材大數據分析應用於綠建築物碳排模擬與預測監控節能等訂閱式服務，加上目前整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在約1.1～1.15。

法人預估，由於「軟體+軟硬方案訂閱式服務」的毛利率區間逾35％以上，隨著主要客戶需求持續增溫，不僅堆疊營收比重自2022年全年的7％進一步攀升，也成為集團今年本業整體毛利率與獲利表現的一大助力。

樺漢董事會決議於5月30日召開112年股東常會，將通過2022年全年財務報表及營業報告書案、盈餘分派案等，此次董事會同步決議通過，擬配發每股現金股利15元，創上市以來每股配息最高。依4月10日收盤價格256元計算，現金殖利率達5.86％。