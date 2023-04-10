上銀科技大陸市場接單止跌回溫，今（10）日公布，3月合併營收，不單創近6個月新高，也改寫同期第三高；第一季合併營收57.34億元，雖是2020年第三季單季以來次低，卻是同期第三高。上銀表示，第一季接單比原先預期好，期望第二季起營運逐季回溫。