上銀3月合併營收22.81億元、年增13.69％、年減15.87％；第一季合併營收57.34億元，年減幅24.21％。上銀因應訂單增長，4月生產線及製程，都恢復加班趕工。
上銀董事長卓文恒表示，上銀第一季接單回溫，尚無法回到前年至去年上半年接單大爆發的盛況，但比去年下半年接單顯著增長，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單從原本3～3.5個月延長為3.5～4個月。
上銀科技大陸市場接單止跌回溫，今（10）日公布，3月合併營收，不單創近6個月新高，也改寫同期第三高；第一季合併營收57.34億元，雖是2020年第三季單季以來次低，卻是同期第三高。上銀表示，第一季接單比原先預期好，期望第二季起營運逐季回溫。
上銀3月合併營收22.81億元、年增13.69％、年減15.87％；第一季合併營收57.34億元，年減幅24.21％。上銀因應訂單增長，4月生產線及製程，都恢復加班趕工。
上銀董事長卓文恒表示，上銀第一季接單回溫，尚無法回到前年至去年上半年接單大爆發的盛況，但比去年下半年接單顯著增長，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單從原本3～3.5個月延長為3.5～4個月。
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