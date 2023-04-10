上銀3月合併營收22.81億元、年增13.69％、年減15.87％；第一季合併營收57.34億元，年減幅24.21％。上銀因應訂單增長，4月生產線及製程，都恢復加班趕工。

上銀董事長卓文恒表示，上銀第一季接單回溫，尚無法回到前年至去年上半年接單大爆發的盛況，但比去年下半年接單顯著增長，滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單從原本3～3.5個月延長為3.5～4個月。

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