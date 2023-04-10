美系客戶今年下半年將推出Type C電源供應器專用的全系列新款產品，包括：新款智慧型手機、筆電與平板等，可望推升Type C傳輸介面及相關零組件的需求，預估第二季開始小量出貨，公司身為美系3C客戶第一大的Type C電源供應器專用珍珠鎳表面處理服務商，將受惠新傳輸規格帶動的換機需求，下半年高階珍珠鎳表面處理業務可望明顯提升。

匯鑽科表示，在硬碟表面處理業務方面，目前下游硬碟客戶的庫存水位明顯偏低，加上商用硬碟是雲端運算、AI智能與遠端經濟發展中，不可或缺的企業儲存工具之一，預估隨電子產業供需逐步調整完畢，今年硬碟表面處理量可望穩步增溫。

匯鑽科對今年營運展望持審慎樂觀態度，以目前客戶訂單及生產狀況來看，今年美系客戶Type C電源供應器以及商用硬碟兩大產品線的表面處理量均可望逐季提升；此外，公司積極與下游客戶合作開發各項新產品業務，如:物聯網散熱模組與環保免洗鋁杯等利基型產品表面處理服務等，將於第二季開始小量出貨，今年營運可望重回成長軌道。