台南市立安南醫院殺人丟屍案3名嫌犯到案後，台南地檢署昨天晚間訊問後，認定2名投案的林姓男子，涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，經聲請羈押禁見，台南地方法院於今天下午裁准。

法院指出，其中1名林姓被告僅承認持有槍彈犯行，否認殺人犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實，經同案被告及證人供述及證述明確，又有相關對話記錄等證物，足堪認定被告涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有手槍罪、未經許可持有具有殺傷力槍砲罪、未經許可持有子彈罪及刑法殺人罪等罪嫌疑重大。

另名林姓被告雖否認犯行，但經同案被告及證人供述，又有相關對話記錄等證物，足堪認定涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有手槍罪、未經許可持有具有殺傷力槍砲罪、未經許可持有子彈罪及刑法殺人罪等罪嫌疑重大。

此外，2名被告所述犯罪動機、犯罪經過及共犯分工情形，與同案被告供述內容有出入，且所持槍彈來源尚有待釐清，又有共犯及證人尚未到案釐清案情，有事實及相當理由足認有勾串共犯、證人之虞。

至於2被告所犯未經許可持有槍枝及殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，均具羈押之原因，非予羈押顯難進行追訴、審判，有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見、通信。