今年台灣國際打擊樂節的主題為「多變．如常」，集結了來自10個國家、12組團體，將在5月登場，屆時將有上百位擊樂家齊聚台灣，場地不只在台北，也將到台中、嘉義和高雄等地。（擊樂文教基金會提供）

世界上備受矚目的台灣國際打擊樂節，每三年舉辦一次，2021年因疫情而取消，今年重啟，正好距離第一屆為30年，創辦人朱宗慶表示，當時他才38歲，懷抱著擊樂夢想，希望台灣也能聽見更多打擊樂的演出，「剛開始我每次都說是最後一屆舉辦，大家齊力合作，每次我都會被感動，又接著辦下一屆。」

今年10月會滿69歲的朱宗慶表示，現在回想起來，當年的他真的很有衝勁，也很有勇氣，「這種追求夢想的衝動，造就了大家的一本初衷，這是永遠不變的事。」

今年台灣國際打擊樂節的主題為「多變．如常」，集結了來自10個國家、12組團體，將在5月登場，屆時將有上百位擊樂家齊聚台灣，場地不只在台北，也將到台中、嘉義和高雄等地。

朱宗慶表示，「多變．如常」看起來是衝突的詞彙，但也是對於世界時局的回應，「近年來全球局勢動盪不安，身為藝術工作者能做的，則是維持著如常的初心，以純粹的藝術表現，給予觀眾及社會力量。」

參與團隊除了過去經常來台的法國史特拉斯堡打擊樂團，還有來自以色列的顫動打擊樂團、法國的敲擊四重奏、露西德二重奏、鬼太鼓座、魯千千爵士六重奏，以及朱宗慶打擊樂團等。

在開幕之夜，觀眾可聽見朱宗慶打擊樂團在2022年底征服美國世界打擊樂年會、讓全體觀眾起立鼓掌歡呼的曲目，包括張瓊櫻《射日》、科辛斯基《超越彎折》與塞瓊奈《吸引力之二》外，由團員盧煥韋創作的《探》以及高瀚諺創作的《菜市仔》。

此外，經歷兩年、因疫情而一再延後的「百人木琴」音樂會，這次也將登場。朱宗慶表示，全世界首次百人木琴的演出，是1934年由美國木琴演奏家穆瑟（Clair Omar Musser）登高一呼完成，1998年，知名木琴演奏家果登．史導特（Gordon Stout）與包柏．貝克（Bob Becker）也曾創紀錄策畫馬林巴交響樂團演出。

朱宗慶表示，台灣的百人木琴，是始於2006年1月1日，果登．史導特應台灣國際打擊樂節（TIPC）之邀，首度將「百人木琴」搬上國家音樂廳，這也是全亞洲的第一次百人木琴。此後於2011年、2016年都曾舉辦百人木琴音樂會，原本要在2021年舉辦第四次百人木琴，延後到2022年，又再延後到今年，總算要登場，將由指揮家江靖波擔任指揮。

朱宗慶表示，每一年團隊都很用心邀請不同的打擊樂團隊，精彩度也隨著經驗值累積，他感謝他的心境始終年輕，以及堅持舉辦的耐心和耐力。2023年台灣國際打擊樂節將從5月19日開跑，一路演到6月6日。