黃喉貂翻垃圾覓食、入園寵物及人類餵食，恐提高犬貓共通疾病傳播機率。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處10日以「保育饗宴」為主題舉行38周年慶，分享2023年保育研究成果，如部分黃喉貂具犬小病毒、腺病毒等犬貓共通傳染病，成黄喉貂生存隱憂，黃喉貂翻垃圾覓食、入園寵物及人類餵食恐提高疾病傳播機率；另「路殺監測計畫」歷經5年統計，累計34物種遭車輛撞死，籲遊客開車入園降低車速。

玉管處指出，執行「黃喉貂族群調查、生態監測及疾病檢測計畫」發現，成群雄貂多無親緣關係，而雌貂多為單獨行動，僅繁殖期短暫同群；另部分黃喉貂具有犬貓共通傳染病毒，如犬小病毒及腺病毒等，恐成為黄喉貂生存隱憂，認為登山客製造的垃圾、攜入園寵物或餵食野生動物，可能提高疾病傳播機率。

另外，玉山八通關杜鵑營地附近2021年5月16日疑似因登山客煮食不慎，引發森林火災，燒毀37公頃林地，玉管處歷經2年多監測調查，發現森林大火後整體植生受到氣候環境影響，尚未完全恢復；監測研究台灣黑熊族群發現，東部個體主要生活於中低海拔闊葉林，異於西部個體生活在中高海針闊葉林。

玉山國家公園38年的保育成果豐碩，不過也因為道路興建、登山遊憩造成野生動物的干擾，如2018年起與集集特有生物中心合作執行「路死動物自主調查監測計畫」，5年來園區累計34物種遭車輛撞死。呼籲遊客開車進入國家公園，請放輕腳底下油門，避免動物成為車下亡魂，也保障自己的行車安全。

聲景調查運用被動式聲學監測及生物音智慧辨識與標記系統，建立野生動物長期監測網絡，2年期間共錄製近3萬小時的音檔，以聲學長期監測指標野生動物在不同時空下之變化，藉此探討生物多樣性熱點在氣候變遷下之衝擊及影響，提供保護區經營管理調適等作為。