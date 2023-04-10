警政署10日傍晚表示，針對Mobile01、PTT網站有網友發文指涉總統府侍衛利用總統訪美行程走私香菸等情，警政署嚴正聲明駁斥此為假消息，並已報請檢察官指揮偵辦中，文章內容為刻意捏造的錯假訊息，呼籲各界切勿以訛傳訛、轉傳錯假訊息，以免觸法。

警政署表示，經總統府證實，本次總統出訪專機並無免稅品販賣服務及相關貨品上機，也無所稱的林姓員警任職於總隊府侍衛室，總統府正檢具相關證據向刑事局報案。

警政署指出，保安警察第四總隊確有文章所稱林姓員警，惟其未曾借調支援總統府，有關林員對其身分及相關帳號遭冒用部分，已向彰化縣警察局報案。

警政署強調，本案已由刑事局及彰化縣警局組成專案小組並報請檢察官指揮偵辦，務將追查幕後刊登者身分並釐清其犯案動機。警政署呼籲，網路刊登內容為刻意捏造之錯假訊息，請民眾切勿相信及轉傳散播，以免觸法。

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