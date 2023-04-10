貓熊團團逝世後，台北市立動物園貓熊僅剩雌性，傳出上海有意進行貓熊外交。台北市立動物園表示，貓熊圓仔已是9歲的「老小姐」，並已發情3年，雖6年來不斷為圓仔爭取婚配，但為考慮動物多樣性及個體數等，婚配仍尊重大貓熊專家的意見，將在9月兩岸四地的大貓熊研討會、11月專家實體會議持續爭取，技術、空間上均樂觀其成。

對於傳出上海有意進行貓熊外交，台北市副市長林奕華昨日說明，雖然上海團因為台灣燈會訪台，但不論是雙城論壇或貓熊議題，雙方都尚未正式討論，並沒有開始進入討論階段。農委會陳吉仲則說，動物進出口均有相關程序，林務局的專案小組會開會討論，但仍要看北市府是否有申請。

動物園發言人曹先紹指出，引進貓熊是為參與照顧瀕危物種計畫，在沒有疫情前，11月全世界有照養貓熊的專家會進行實體會議，針對人工照養下增加個體數的管理、經營進行探討，最重要是確保貓熊個體量、遺傳多樣性均足夠，而個體數每年會有所變動，某些家族個體數超多，婚配對象的優先權就會往後，婚配一定尊重國際專家的建議。

動物園長諶亦聰說道，貓熊6歲就適合生寶寶，圓仔已經是9歲的「老小姐」，已努力配對6年，貓熊元寶則是快3歲，也可以加入繁殖的行列，但因為圓仔家族基因多，配對權在比較後面，如果有機會可以往前，園方在技術、動物保育上均樂見其成，貓熊館近期也才剛維修過。

曹先紹補充，貓熊到4、5歲就會發情，圓仔已經發情3年，但因為台北市立動物園目前沒有雄性個體，因此今年雖然有發情，但來得快去得也快。2年沒舉辦的專家會議今年11月將舉辦，會中也會持續提出替圓仔配對，並和專家保持聯繫，望取得正向回應。

至於替圓仔配對有一定難度，曹先紹解釋，秉持善意來克服，也就是和專家群維持善良關係，兩岸之間的互動除台北3隻個體，貓熊的所有權和分配都是在大陸，必須進行專業協商。在9月將舉辦兩岸四地的大貓熊研討會，四川臥龍貓熊基地、香港、澳門及美國等地都會有單位參與，也會討論到圓仔婚配問題，並邀請各類別專家分享經驗。

曹先紹提及，而任何保育類動物進出活體都有一定的程序，必須由從動物園透過動保處發文給農委會申請，林務局針對照養環境等各方面能力做審查，轉給國貿局進行動物移動的許可輸入，防檢局也有相關行程，只是目前還沒進入該階段。