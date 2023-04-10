台北市長蔣萬安力拚大巨蛋年底試營運，多位大安區里長10日指出，東區存在許多30年以上老舊住商混合房屋，房東更希望賺取租金都更意願不高，當地有意願都更的老住戶多為散戶，也難以與建商洽談都更，期盼大巨蛋成為推動都更契機，讓東區再迎繁榮。

台北市大安區立委參選人楊永明今與車層里、正聲里、仁愛里及建安里4位東區里長召開記者會。他們觀察，東區不少店家因為高租金或缺工陸續歇業，像是開業29年日本料理店「宮川」近期休業，漢宮大樓更有許多一樓店面閒置7年以上，相當擔憂屆時大巨蛋開幕租金將上揚，加深房東不願都更想法，加上當地有許多30年、甚至50年老房尚未都更，埋下公共安全隱憂，讓東區更難發展。

車層里里長李易儒舉例，延吉街上存在許多屋齡50年以上4層樓公寓，通常1樓專門租給店家使用，2樓以上住戶以長者為主，他們行動不便卻沒有電梯可用，卻往往礙於房東不願都更而無法入住新房，期盼中央、地方合作推動都更。

李提及，不少居民擁有汽機車卻無地可停，像是里內僅40個汽車位、897個機車格，擔憂停車格數量再不調整，屆時大巨蛋開幕，人潮、車潮陸續湧現造成的交通慘況，恐成為東區居民夢魘。

建安里里長溫志維指出，東區不少40、50年老公寓沒有管委會，像是161巷、187巷等住戶有意願都更卻相當分散，難以與建商洽談都更，期盼市政府建立專門輔導團隊促成都更，不讓協助僅止於開說明會。

他補充，當地不少老房子有高機率是海砂屋，但由於鑑定費用昂貴，住戶往往不知道，希望市府可協助里民做區域性盤整找出海砂屋，增加都更誘因。

仁愛里里長林宜蓁則直言，房東在東區繁榮時期早已賺到足夠收入，即使現今店面空租多月也不在乎，只願等待出高價者承租，期盼里長及民代團結，扮好房東與店家協調角色，讓東區在大巨蛋開幕前打好基礎。

正聲里里長陳秀蘭表示，里內都更正在進行千坪左右都更，但目前也遭遇到許多一樓店面地主條件談不攏的問題，搬遷時的補助也有疑慮，房東不應一直漲租金，而是房客協調出合理價格。

大安區新民輝社區發展協會理事長周銘鴻表示，東區繁榮是因為住商混合，「但一樓房東開心，二樓以上唉唉叫」，都更時應一併檢討街廓改造，同時考慮到少子化現象，讓都市計畫容積獎勵設計滿足現有住戶，並檢討東區定位，不讓信義及西門互相搶客。