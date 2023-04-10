復盛10日公布今年3月營收21.44億元，比去年同期的28.16億元，年減23.87％，累計今年第一季營收70.95億元，比去年第一季的80.82億元，年減12.21％。

龍頭復盛發言人許廷儀表示，今年第一季比去年第一季營收，出現2位數的衰退，跟預期的差不多，主要還是下游客戶仍處庫存調整階段，加上第二季比就屬於傳統淡季，因此，將呈「淡季回歸淡季」的預期。

他說，由於去年第一季整體產業，屬於「旺季超旺」的態勢，因此，第二季將比第一季明顯轉弱，將與第三季先蹲後跳，而美國球季今年3月開打之後，如果能帶動高球運動下場打球人口，下半年逐步進入新品開發的旺季，則有機會逐漸回溫，今年第二季和第三季可能是先蹲後跳。

大田10日公布的今年3月營收3.75億元，年減49.44％，累計今年第一季營收13億元，比去年第一季的15.30億元，年減14.99％，鉅明今年3月營收約2.73億元，年減7.29％，累計今年第一季營收8.73億元，仍比去年同期的8.57億元，微增1.80％。

法人表示，從美國Callway和Titleist等重要運動品牌商公佈的財報來看，雖然營收還不錯，但，高球桿頭產品的庫存水位，同步來到近期新高，而庫存偏高，可能與過去1、2年因塞港、缺櫃的重覆下單「搶貨」有關，因此，可以預期第二季的下單，客戶將會稍為保守些。

法人指出，此一庫存調整的現象，今年3月已現，預期在今年第二季會有明顯反應，「第二季應該會比較辛苦」，不過，對整體產業而言，這是健康的適度調節，在進入下半年之後，隨著新品開發，也將逐漸回到正常下單的軌道，期待下半年的出貨旺季能提前到來。