廣達表示，第二季筆電需求比原本想的略好，原先預期第二季可能與第一季差不多持平，但現在出貨量看起來可望小幅季增，不過，伺服器仍維持僅會年增個位數的預期。
筆電出貨量激增 廣達3月營收927.59億元
筆電客戶回到疫情前季底才拉貨的節奏，帶動廣達3月營收上升至927.59億元，月增11.3％，筆電出貨量則躍升至460萬台，比前兩個月都激增近50％，廣達首季營收為2,661.81億元，年減15.9％，筆電出貨量則在3月帶動下，來到1,080萬台、季減15.6％，優於原先內部預期的季減兩成。
筆電客戶回到疫情前季底才拉貨的節奏，帶動廣達3月營收上升至927.59億元，月增11.3％，筆電出貨量則躍升至460萬台，比前兩個月都激增近50％，廣達首季營收為2,661.81億元，年減15.9％，筆電出貨量則在3月帶動下，來到1,080萬台、季減15.6％，優於原先內部預期的季減兩成。
廣達表示，第二季筆電需求比原本想的略好，原先預期第二季可能與第一季差不多持平，但現在出貨量看起來可望小幅季增，不過，伺服器仍維持僅會年增個位數的預期。
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