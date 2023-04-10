中國大陸解放軍8日起展開為期3天的環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，路透社前進新竹、花蓮、屏東、基隆等軍事要地拍攝國軍因應畫面。另外韓聯社指出，儘管和去（2022）年裴洛西訪台相比，此次解放軍軍演的力度相對較弱，但以此次訓練內容來看，相當於模擬實際犯台。

路透社報導中國大陸解放軍進行環台軍演第二天。

針對蔡英文總統在加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，解放軍東部戰區8日起展開為期3天環台軍演，我軍8日一共在台灣周邊偵測到71架共機、9艘解放軍軍艦，平史上最高紀錄；9日偵獲70架次、11艘軍艦，尤其上半天6小時內就密集飛了58架次；今（10）日更傳出，解放軍首艘國產航母「山東艦」近日接近台灣時，軍機從艦上起降上百次。

圖為9日我海軍船艦停泊基隆港的畫面。（圖／路透社）

英國媒體路透社自8日起前進基隆港、新竹空軍基地、花蓮空軍基地及屏東飛彈陣地，了解國軍因應動向，包括在基隆港拍攝我海軍艦艇停泊的畫面，幻象2000戰機準備降落新竹空軍基地，F-16戰機準備從花蓮基地起飛，以及國軍在屏東貓鼻頭公園部署雄風飛彈。

圖為10日幻象2000戰機準備降落新竹空軍基地。（圖／路透社）

路透社引述消息人士指出，解放軍在台灣西南海域進行針對「外國軍事目標」的海空打擊，「台灣不是他們的唯一目標」，「這非常挑釁。」

圖為9日F-16戰機準備從花蓮基地起飛。（圖／路透社）

不過報導也提到，台灣民眾的生活一切如常。

圖為10日部署在屏東貓鼻頭公園的雄風飛彈發射器。（圖／路透社）

另外韓聯社評論，和去年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後解放軍對台封鎖軍演相比，此次軍演沒有實彈射擊，顯然有所收斂，力度也偏弱。

圖為10日部署在屏東貓鼻頭公園的雄風飛彈發射器，一旁就是遊覽車。（圖／路透社）

不過文章認為，更應該關注的是軍演內容，報導引述解放軍指出，此次演練重點在於驗證聯合作戰之下，奪取制空權、制海權及通訊等能力，並組織環台戰備巡邏，「形成全方位包圍台灣的威懾態勢。」

路透社評論，就算解放軍進行環台軍演，台灣民眾生活仍如常。圖為10日台北街頭畫面。（圖／路透社）

解放軍也出動陸軍遠程火箭炮、海軍驅逐護衛艦、飛彈快艇、空軍殲擊機、轟炸機、空中加油機、火箭部隊等，在制空權的訓練中，讓殲-16、殲10戰機掛彈赴台。

韓聯社評論，解放軍去年8月的封鎖是孤立台灣的軍演，此次則是模擬實際犯台。