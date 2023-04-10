白河分局10日下午舉辦卸、新任東山分駐所所長布達交接典禮，地方仕紳出席觀禮。（台南市政府警察局白河分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局白河分局新任的東山分駐所所長吳欣怡，是白河分局歷年來首位女性所長，分局10日下午舉辦卸、新任所長布達交接典禮，市議員蔡育輝、張世賢、李宗翰、東山區長呂煌男及多位里長參加，場面簡單又隆重。

吳欣怡歷任台南市政府警察局學甲分局巡官、台南市政府警察局刑事警察大隊偵查佐、台北市政府警察局刑事警察大隊偵查佐、台北市政府警察局大同分局警員，學經歷豐富，本次獲長官拔擢調任東山分駐所所巡官兼所長。

卸任所長張許世賢前年3月12日調任東山分駐所所長職務，迄今已2年，於所長任內，不論是打擊消滅犯罪、維護社會治安及改善交通秩序，均有優異成績，將調任台南市政府警察局第一分局巡官。

白河分局長洪宏榮表示，分駐所是工作量最繁重，更是本轄接觸民眾最頻繁的第一線單位，期許新任吳所長到任後務必勇於任事，發揮所長，掌握轄區狀況，帶領所屬同仁共同努力，善盡警察職責以確保人民生命安全。