藏人精神領袖達賴喇嘛今天透過推特發文，為接見一名男童時講的話可能造成的傷害，向男童及其家人致歉。

達賴喇嘛的官方推特在接近中午時發文表示，最近網上出現一則影片顯示達賴喇嘛在接見一名男童時，男童詢問可否給他一個擁抱。

推文接著說：「尊者希望就他所講的話可能造成的傷害，向男童和家人、以及他在全世界的友人們道歉。」

Indignación por video en el que dalái lama besa a un niño en la boca | El Espectador

「尊者在與人見面經常天真且調皮地開玩笑，即使是在鏡頭前。他對此事件感到抱歉（regret）。」

根據網路上流傳的影片，達賴喇嘛親吻了一名兒童，男童前傾以示尊敬，不久後，達賴喇嘛接下來就開玩笑地詢問是否可吸舌頭（suck my tongue）。

影片顯示，達賴喇嘛並未真的讓男童吸舌頭，而是將男童的手放到自己的臉頰，然後以擁抱結束這次會面。

有網友對此不敢置信，也有人相信這只是達賴喇嘛純真的玩笑。

達賴喇嘛也有過其他爭議性言論，他曾表示如果轉世成為女性，那她應該要具吸引力。達賴喇嘛之後也為此道歉。