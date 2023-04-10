JJ全新專輯封面。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）近期正忙於世界巡迴演唱會，所到之處一票難求，不只演藝事業飛黃騰達，他開設的咖啡廳也發展得有聲有色，然而他先前跟上元宇宙熱潮，投資百萬買下3塊虛擬地產，日前卻傳出平台成交價格暴跌，讓他一夕慘虧91％，這件事還登上微博熱搜，JJ本人也在微博放上一張錢包照，笑喊「聽說最近很多人想幫我理財」，相當逗趣。

這件事並不影響他好心情，繼日前與美國饒舌歌手安德森帕克合唱新單曲，他今（10日）迎接出道20週年，宣布即將推出第15張新專輯《重拾_快樂 Happily Painfully After》。專輯名稱道出近年來 JJ 所深刻感受的一切， 以「找回快樂」為主軸，看似簡單卻是經過多年的感悟。提到疫情間的三年，世界看似停擺卻其實仍在前進著，JJ 也趁著這段時光沈澱思索，分享道：「這三年的時間教會了我，無論再多開心或難過，都不影響這世界的運轉；我因此看開了很多，要認識自己所在的世界，而不是只待在自己的世界。」

正因為經歷得夠多，JJ 對「快樂」的定義也有了變化，他分享：「對我來說，快樂的定義一直在改變，現在的我還在感受、尋找，還沒有理想的答案，但希望這張專輯能帶著大家回到最純粹的時刻。」專輯名稱中的「重拾＿快樂」，中間的下底線留白，正代表著 JJ 仍在找尋的過程。