智伸科表示，智伸科短期營收受主要客戶上半年持續庫存調節等不確定性干擾，但受惠於中國大陸疫情逐步緩解、新能源車趨勢興起，帶動汽車事業部營運動能會逐月回溫，加上醫療事業開發應用在腦部、腹科等外科微創手術相關關鍵零組件的出貨增加，挹注醫療事業部營收比重持續拉升，抵銷電子及運動事業受客戶持續調整庫存影響出貨。

智伸科指出，智伸科去年因疫情、俄烏戰爭導致之供應鏈成本上漲，與客戶達成協議，同意轉嫁先前成本上漲部分於在汽車、醫療產品的新價格上。隨著產品組合的優化及高毛利醫療產品出貨暢旺，加上醫療新訂單有望於今年下半年加入試量產排程，有助今年獲利成長。

大陸預期，2023年新能源乘用車銷售量可達850萬輛，年成長3成的趨勢，新能源車市場滲透率持續提升，有利於智伸科生產汽油高壓泵浦、ADAS控制閥及傳動系統關鍵零組件，應用在新能源車及電動車的銷售增長。

智伸科表示，儘管疫情、俄烏戰爭大環境等不利因素猶存，智伸科看好全球各車廠持續開發及推出新能源新車，下半年汽車事業的電動車新案包括懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件，可推高新能源車營收比重，俾助智伸科今年汽車事業營運回到疫情前的成長軌道，加上醫療新訂單的挹注，兩大成長動能，可提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率，智伸科預期今年營運有望第一季落底，之後逐季穩健向上成長。