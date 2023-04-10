亞洲馬拉松大聯盟(AMML)」昨日在台灣圓山大飯店舉行第二屆年會，10國代表於今日在年會上選任台灣代表盧瑞忠為第二任主席，任期為三年；活動副主席為泰國Rut Jiroajvanichakorn；財務副主席為越南Nguyen Tri Man和秘書處祕書長為台灣林義傑。

亞洲馬拉松大聯盟AMML目前有10國家組織的工作聯盟，今年(2023)並組織17項國際馬拉松賽事，其中不乏國際金標和銅標賽事。大聯盟舉辦全程及半程馬拉松滿貫賽事並提升賽事品質及創造現行馬拉松優質效益。大聯盟未來的目標是將與15個國家建立合作聯盟，舉辦25個國際賽事。

邁入第三年的「亞洲馬拉松大聯盟」宣布與屏東縣南島文化藝術基金會共同推動「種樹．減碳．救地球」的公益贊助計畫，並加入鼎麗綠色運動推廣股份有限公司的碳中和綠色運動聯盟，以重建森林碳匯、永續守護綠資源的具體行動。以期在每場賽事落實碳中和，實踐綠色運動，積極響應各國政府2050年淨零排放的目標，也希望藉由國際間的賽事交流，提升各國馬拉松選手的參賽水準，更讓每一場馬拉松的運動賽事達到守護地球的健康里程碑。