國民黨台北市議員徐巧芯打臉綠營側翼網軍不遺餘力，被封為藍營女戰神。之前曾發生民進黨台北市長候選人陳時中牽摟人妻女醫事件，徐巧芯踢爆此事後，有親綠側翼造謠稱她找狗仔跟拍，還貼出偽造徐巧芯等人的簽名文件，被徐巧芯連帶轉發的綠營側翼提告共107人。徐巧芯針對此案即將開庭，繼近日包車幫台獨教授接機馬英九後，宣告13日下午將在將在台北地檢署發放300份可樂加上爆米花，直呼「側翼同樂會要開始啦！」

近日前總統馬英九赴陸祭祖參訪，綠營有台獨教授稱馬不敢喊「中華民國」，如果有喊他們要包車去桃園機場接機。結果馬英九不只喊出中華民國，還大談中華民國憲法一中，徐巧芯隨即承諾包遊覽車三台，結果接機當天獨派竟沒人敢現身上車，被她直酸「台獨打嘴砲，接機沒人到」。

「側翼同樂會要開始啦！」徐巧芯今(10日)在臉書發文針對偽造簽名文件案提到，2022年告了無良公關等107人的案件終於要開庭了，她宣布，4月13日週四下午16時將在台北地檢署門口發放300份可樂加上爆米花，並直呼「歡迎大家一起來同樂！」

粉專《政客爽》留言表示「血流成河囉！」以及《興趣使然的路人》也說「笑死，真的很會」，網友也笑回「太歡樂了，真期待」、「網路實體見面同樂會XD」、「巧芯巧芯得第一！」、「巧芯hen會欸」、「戰力爆表」、「好想參加一下」、「可以換成雪碧嗎？」、「可以換雞排嗎XD比較香」。