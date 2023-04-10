素有「最美港姐」別稱的李嘉欣，於2008年與老公許晉亨結婚後，育有一子，婚後生活十分幸福。近期，一家三口飛往紐西蘭遊玩，不僅在社群上曬出她搭直升機欣賞窗外風景的照片外，更PO一張自己遙望遠方的模樣，卻因服裝設計，讓網友們紛紛將目光聚焦在她的美背上。

李嘉欣近期頻頻出遊，2月飛往日本滑雪，3月再轉往大阪漫遊，日前更飛往紐西蘭，雖然搭乘10小時飛機後面對的是傾盆大雨，但仍澆不熄她們一家出遊的熱情，而李嘉欣也接連在社群上曬出多張旅遊美照，屢屢吸引不少粉絲前來朝聖。

此外，也在社群上分享她們此次旅遊的感悟，寫下：「這次旅遊遇到的人和事都讓我不會忘記這美麗的地方。」等字句，並分享一張她遙望遠方的照片，只見畫面中，李嘉欣上衣後背挖洞及腰洩雪白一片，無瑕疵的美背更意外曝光她未著內裡的穿搭方式，讓網友看得嗨翻。

李嘉欣大秀美背。(圖／翻攝自李嘉欣微博)

事實上，喜愛和網友們互動的李嘉欣，過往不吝於在社群上和網友們分享家庭生活，日前她也在微博上曬出牽手兒子的背影照，並透露老公吃醋質問：「為什麼照片裡的不是我？」而她也妙回：「因為您不是鮮肉！」讓網友看得大笑連連，更留言：「好像姐弟合照。」稱讚李嘉欣的凍齡美貌。