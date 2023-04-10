台南市佳里區農會今年新推出真空牛蒡雞湯，給大眾品嚐到不同料理風格的牛蒡產品。（張毓翎攝）

真空牛蒡雞湯採真空包裝，可用宅配寄送。（張毓翎攝）

台南市佳里區是牛蒡的主產地，今年牛蒡即將進入收成，佳里區農會15日將舉辦產業文化節，讓民眾品嚐各式牛蒡料理和體驗採收，也藉此了解佳里牛蒡的產業特色和生產者的辛苦。

佳里區種植牛蒡的歷史近30年，面積最多曾達2000公頃，但近年隨著人力老化，找不到工人等因素，僅剩約40公頃。

佳里牛蒡產銷班班長黃榮昌說，種植牛蒡不容易，工人的工資愈來愈高，這期又面臨嚴重乾旱、缺水，去年10至11月栽種期受到乾旱高溫，影響牛蒡生長，以往一分地可生產3公噸，今年預估恐怕不到1.5公噸。

今年採收季節預計到5月，農民表示，這幾年因為缺工等問題，幾乎年年減產，不過目前牛蒡市場價格平穩，也有固定的單位收購，仍有不錯的利潤。

佳里區農會總幹事楊豐賓表示，牛蒡熱量低又健康，為了行銷在地好食材，農會向農民收購牛蒡，推出牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡脆餅、牛蒡麵及真空牛蒡雞湯，讓大眾品嚐到不同料理風格的牛蒡產品。

楊豐賓提到，農民種植牛蒡過程辛苦，身為消費者的我們何其幸運，希望有更多人一起來支持這項產業，15日農會將在塭內分部舉辦牛蒡產業文化節，邀請各地民眾前來品嚐各式牛蒡料理和體驗採收，了解農民辛苦和傳統農業精神。