許多夫妻感情破碎自然會走到離婚。一位女子分享，她妹妹隨老公從台灣嫁到金門，懷孕8個月時和老公一起回到台灣的哥哥家住幾天。沒想到某天晚上，爸爸多吃了幾口老公買的滷味，竟引發一連串的糾紛，最後甚至因此離婚，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，妹妹從台灣嫁到金門，懷孕8個月時和妹夫回到台灣哥哥家住幾天。沒想到某天晚上，爸爸多吃了幾口妹夫跟妹妹買的滷味，妹夫當場不滿抱怨，「妳爸爸為什麼要吃我點的滷味？」，當下妹妹說明，爸爸因為心理疾病平常很少吃東西，如果滷味不夠可以再去買。

原PO提到，當晚妹妹和她私下用通訊軟體討論妹夫和爸爸斤斤計較的狀況，沒想到妹妹洗澡時，妹夫偷翻手機發現了對話紀錄，覺得很沒面子，氣到直接搭機飛回金門，把懷孕的妹妹丟在台灣。妹夫以為妹妹懷孕、快生產了，沒幾天就會自己乖乖回金門，不過妹妹卻在台灣待了3個禮拜，期間都沒有任何回應，妹夫因此威脅不回金門就離婚，妹妹卻順勢答應離婚要求，「就這樣…為了滷味離婚的事就定案了」。

對此，許多網友紛紛回應，「X，這男的真的是男人之恥」、「那家滷味一定非常好吃…」、「好吃到可以離婚的滷味」、「今天不為滷味，明天也會為別的事情離婚」。