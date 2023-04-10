延續英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代CPU平台推出所帶動的主板新品效益，技嘉第一季主板出貨及營收同步增長，隨著輝達（NVIDIA）中階顯卡新品RTX 4070系列即將於本周上市，預期將推助主流的中階顯卡市場進一步活絡，加上季底適逢中國電商年中銷售黃金檔期，皆可望為技嘉在第二季板卡業務挹注利多。

展望第二季，技嘉除了在消費性產品部分不看淡，在商用事業伺服器業務亦估有符合預期的表現，整體營運保持審慎樂觀態度。