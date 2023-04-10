延續英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代CPU平台推出所帶動的主板新品效益，技嘉第一季主板出貨及營收同步增長，隨著輝達（NVIDIA）中階顯卡新品RTX 4070系列即將於本周上市，預期將推助主流的中階顯卡市場進一步活絡，加上季底適逢中國電商年中銷售黃金檔期，皆可望為技嘉在第二季板卡業務挹注利多。
展望第二季，技嘉除了在消費性產品部分不看淡，在商用事業伺服器業務亦估有符合預期的表現，整體營運保持審慎樂觀態度。
技嘉（2376）今年第一季在主機板、顯示卡出貨動能增溫，伺服器業務亦維穩下，合併營收達280.42億元，較去年第四季微增0.7％，雖年減14％，但仍站歷年同期第三高。其中，3月合併營收並守穩年增步伐、達97.34億元，為歷年同期次高。
延續英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代CPU平台推出所帶動的主板新品效益，技嘉第一季主板出貨及營收同步增長，隨著輝達（NVIDIA）中階顯卡新品RTX 4070系列即將於本周上市，預期將推助主流的中階顯卡市場進一步活絡，加上季底適逢中國電商年中銷售黃金檔期，皆可望為技嘉在第二季板卡業務挹注利多。
展望第二季，技嘉除了在消費性產品部分不看淡，在商用事業伺服器業務亦估有符合預期的表現，整體營運保持審慎樂觀態度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。